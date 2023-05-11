عالم أزهري : لابد للداعية يكون مثقفا وكشكولا مفتوحا أمام الناس

حل فضيلة الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف، ضيفا على الإعلامي "أيمن عدلي" في برنامج "كنوز الوطن"، المُذاع عبر فضائية "أخبار مصر".

وقال فضيلة الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف: “لابد للداعية أن يكون مثقفا وأن يكون كشكولا مفتوحا أمام الناس، وأن يستقي من كل العلوم لأن الدعوة هي كافة المحاولات العملية الفنية والمتعددة إلى تبليغ الناس الإسلام”.

وأضاف: “إذا لم يكن الداعية على قدر عال من الثقافة لن يستطيع التحدث مع الجمهور والتجاوب معهم ولن يتمكن من مخاطبة الجمهور في التلفزيون والأماكن العامة”، موجها رسالة للشباب قائلا: “اقرأ، وياليت أمة أقرأ تقرأ”.

وأشار: “الدعوة ليست عملية سهلة بل هي عملية شاقة وصعبة”، متابعا: “دعوة كل الأطياف على مختلف طوائفهم وعقائدهم وشرائعهم وثقافتهم وبيئتهم عملية ليست سهلة”.