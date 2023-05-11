مقرر لجنة القضية السكانية: علينا أن نستغل فرصة الحوار الوطني لوضع حل للأزمة

أكدت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن هناك اهتماما بمشكلة القضية السكانية والزيادة السكانية وكيفية وضع حلول لها .



وقالت نيفين عبيد في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" علينا أن نستغل فرصة الحوار الوطني من أجل وضع حلول للزيادة السكانية ".

وتابعت نيفين عبيد :" علينا أن نفكر جيدا في زيادة مخصصات الإنفاق لتنمية الأفراد والمواطنين على مستوى العمل والتعليم الصحة ".

وأكملت نيفين عبيد :" من الضروري تغيير ثقافة البعض القائمة على إنجاب عدد كبير من الأطفال كي يكونوا سندا للأب وتوفير مصدر دخل إضافي".