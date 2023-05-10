مجدي صالح: قضية الزيادة السكانية عالمية وتداعياتها كبيرة على الأرض

قال الدكتور مجدى صالح، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان إن الدولة تواجه مشكلة زيادة النمو السكاني أكبر من زيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف صالح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن قضية الزيادة السكانية قضية عالمية وتداعياتها كبيرة على كوكب الأرض لاسيما المناخ.

أمور اجتماعية وتنموية

وأوضح أن القضية السكانية، مرتبطة بأمور اجتماعية وتنموية كثيرة، مطالبا بضرورة السيطرة على التسرب من التعليم والزواج المبكرة لعلاقتهما الوثيقة بالزيادة السكانية.

وأكد المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الزيادة السكانية تلتهم كل جهود التنمية.