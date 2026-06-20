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وفد إيراني رفيع يتوجه إلى سويسرا وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوترات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفد إيراني رفيع يتوجه إلى سويسرا وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوترات

ايران
ايران
القسم الخارجي

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن وفداً إيرانياً رفيع المستوى غادر إلى سويسرا، في خطوة تعكس تصاعد الحراك الدبلوماسي المرتبط بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب علي باقري نائب المجلس الأعلى للأمن القومي، وعدد من المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين الآخرين.

ويأتي تحرك الوفد الإيراني؛ في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتزايد، وسط جهود دولية مكثفة لإيجاد قنوات للحوار والحد من احتمالات التصعيد.

ولم تكشف وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بصورة تفصيلية عن جدول أعمال الزيارة، أو طبيعة الاجتماعات المرتقبة في سويسرا، إلا أن الخطوة أثارت اهتماماً واسعاً نظراً للتوقيت الحساس الذي تجري فيه.

وتُعد سويسرا إحدى الساحات الدبلوماسية المهمة في القضايا الدولية، حيث تستضيف مقار منظمات أممية ومؤسسات دولية عديدة، كما لعبت خلال العقود الماضية أدواراً بارزة في استضافة مفاوضات ولقاءات غير مباشرة بين أطراف متنازعة.

كما تضطلع برعاية المصالح الأمريكية في إيران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980، ما يمنحها أهمية خاصة في الملفات المرتبطة بالعلاقات الإيرانية الأميركية.

ويرى مراقبون أن مشاركة شخصيات بارزة مثل قاليباف وعراقجي تعكس أهمية الملفات المطروحة للنقاش، سواء كانت مرتبطة بالتطورات الأمنية في الشرق الأوسط أو بالمسارات الدبلوماسية المتعلقة بالعلاقات مع القوى الدولية. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث متزايد عن جهود وساطة وتحركات سياسية تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة والحفاظ على قنوات التواصل بين الأطراف المعنية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قاد- خلال الأشهر الماضية- عدداً من التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني والعلاقات مع الدول الغربية، فيما يواصل المسؤولون الإيرانيون التأكيد على أن الدبلوماسية والحوار يشكلان المسار الأمثل لمعالجة القضايا الخلافية، مع التشديد على حماية المصالح الوطنية الإيرانية.

وتترقب الأوساط السياسية نتائج الزيارة وما قد تسفر عنه من لقاءات أو تفاهمات، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وبينما تلتزم طهران الصمت حيال تفاصيل المهمة؛ ينظر إلى توجه هذا الوفد الرفيع إلى سويسرا باعتباره مؤشراً على استمرار النشاط الدبلوماسي الإيراني في مرحلة تتسم بحساسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

التلفزيون الإيراني الرسمي إيران سويسرا الحراك الدبلوماسي محمد باقر قاليباف عباس عراقجي

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