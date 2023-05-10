مقرر لجنة السكان بالحوار الوطني: لابد من تحفيز المواطن لتنظيم الأسرة

قالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن الثقافة العامة أحد أسباب الزيادة السكانية.

وأضافت نيفين عبيد خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، يجب دراسة "متى استطاعت الدولة خفض أعداد السكان و الأسباب والأخذ بها مثلما حدث فى الثمانينيات ".

الأخذ بالأسباب

وتابعت مقرر لجنة القضية السكانية قائلة:" يمكن الأخذ بالأسباب التى مكنت مصر من خفض أعداد السكان سابقا أو تطويرها".

وأوضحت مقرر لجنة القضية السكانية، سببين للزيادة السكانية منهما، “السياسات الاقتصادية الاجتماعية وهى غير محفزة للمواطن لتنظيم الأسرة.