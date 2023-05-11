يبيع لحوم حمير | سقوط جزار في شبرا الخيمة بعد بلاغ عاجل

أذاعت فضائية “العربية”، تققريرا جاء من خلاله، صدمة كبيرة تعرض لها الأهالي في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية بعد ضبط جزار يبيع لحوم الحمير للمواطنين.

القصة بدأت ببلاغ من مواطن يتهم جزار ببيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وعلى الفور قامت مديرية التموين بالقليوبية بشن حملة مبكرة على المكان المبلغ عنه في شبرا الخيمة

وجرى ضبط المتهم لقيامه بنحر لحوم دون ترخيص، وبفحص اللحوم بمعرفة خبراء الطب البيطري، اتضح وجود تغيير في الخواص الطبيعية لها وانها غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

إعدام اللحوم المضبوطة

أما المفاجأة فكانت إنها لحيوان من الفصيلة الخيلية وهو "الحمار"، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتم إعدام اللحوم المضبوطة.