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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح جعفر العمدة.. تكريم أحمد فهيم في الراديو بيضحك

أحمد فهيم
أحمد فهيم

حل الفنان أحمد فهيم، ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى، مساء اليوم، في حلقة جديدة من حلقات برنامجها «الراديو بيضحك»، على «الراديو 9090».

 

وتحدث فهيم، خلال اللقاء عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه مسلسل «جعفر العمدة»، والذي تألق من خلاله بشخصية «سيد» شقيق بطل العمل محمد رمضان، على الرغم من تخوفه كثيرا من هذا الدور في البداية.

وعن اختياره للدور، قال أحمد فهيم، إنه تلقى اتصالا من قبل المخرج محمد سامي، قبل بدء التصوير بيومين، وشرح له الفكرة وأقنعه بالدور ووافق على الفور، وكان أول مشهد تصوير له في «جعفر العمدة» كان ضرب وداد «جوري بكر» بالقلم داخل منزل والدها فتوح أحمد.

وصرح فهيم، خلال اللقاء بأن هناك الكثير من المشاهد الصعبة نفسيا عليه والتي جسدها ضمن أحداث المسلسل، كان أبرزها مشهد رقص زوجته وداد «جوري بكر» له في الشباك بعدما خلعته وتزوجت من شوقي «منذر رياحنة»، موضحا: «الحمدلله من كتر تركيزي الصادق إحساسي وصل للناس بهذا الشكل».

 

وكشف فهيم، مفاجأة في مشهد الخناقة «بالشلوت» بين سيد وشقيقه جعفر العمدة أثناء خناقتهما مع منذر رياحنة، وقال إن هذا المشهد تم الاتفاق عليه بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي، وكان من أهم مشاهد المسلسل ونجح بشكل كبير بين الناس.

وعن صلة القرابة التي تجمعه بالنجم الراحل خالد صالح، أوضح قائلا إن المقارنات التي وضعته مع خالد صالح شرف كبير له، وأنه فخور وشعر بسعادة غامرة لأنه كان سببا في أن يترحم الناس على النجم خالد صالح في هذا الشهر الكريم.

وبعد انتهاء الحلقة قامت الإعلامية فاطمة مصطفى مقدمة برنامج «الراديو بيضحك» بتكريم الفنان أحمد فهيم تقديرا لنجاحه الجماهيري خلال الشهر الكريم.

يذكر أن «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر" برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرض حصريا على قناة dmc، بالتزامن مع منصة WATCH IT.

أحمد فهيم الفنان أحمد فهيم فاطمة مصطفى الراديو بيضحك الراديو 9090 جعفر العمدة محمد رمضان

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