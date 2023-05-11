مليون صورة لحل لغز نشأة النجوم في الفضاء

يسعى العلماء في مجال الفلك إلى التوصل لحقيقة لغز نشأة النجوم بينما نجحوا في تجميع أكثر من مليون صورة تظهر أجساما لم تسبق رؤيتها من قبل في الفضاء.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، التقط المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) صورا تُظهر نجوما في طور التكوين، ضمن سحب كثيفة من الغبار، وذلك باستخدام تلسكوب المسح المرئي وبالأشعة تحت الحمراء لعلم الفلك"VISTA".

وقاد عالم الفلك، ستيفان مينغاست، من جامعة فيينا، الدراسة التي تحمل اسم "VISIONS" ونشرت، الخميس، في المجلة العلمية "Astronomy & Astrophysics".



وقام مينغاست وزملاؤه بمسح خمس مناطق تشكل النجوم، قريبة نسبيا من الأرض، باستخدام تلسكوب "VISTA"في مرصد "ESO Paranal" في تشيلي.

تم الحصول على أكثر من مليون صورة على مدى خمس سنوات، على بعد أقل من 1500 سنة ضوئية.

تم تجميع الصور باستخدام كاميرا بالأشعة تحت الحمراء "VIRCAM"، للكشف عن مناظر كونية شاسعة، بما في ذلك بقع داكنة من الغبار والغيوم المتوهجة، والنجوم حديثة الولادة، ونجوم الخلفية البعيدة لمجرة درب التبانة.