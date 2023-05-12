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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تنظم سلسلة ندوات توعية للأسرة المصرية بالمحافظات

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، سلسلة من الندوات التوعوية للأسرة المصرية علي مستوي المحافظات ، ضمن خطة دعم أندية الفتاة ، حيث تم تنفيذ ندوة بعنوان  "احترام الآخر" بمركز شباب المحسنة القديمة -فرع القصاصين بمحافظة الإسماعيلية ، بمشاركة ٣٠ فتاة من عضوات المركز.

 

وقام بإلقاء الندوة الدكتور ياسر محمد عبد الله إبراهيم، حيث تناول فيها كيفية التصرف مع الآخرين في مختلف المواقف التي نتعرض لها مع الالتزام بالقيم في مختلف العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، موكداً أهمية القيم في حياة الإنسان، وكيف تؤثر القيم على الشخصية السوية وكيف يسعي الإنسان إلى اكتساب القيم الإيجابية التي تساعده على تقبل الاختلاف وتقبل الطرف الآخر من أجل تعزيز الأمن والأمان المجتمعي.

 

وبنفس العنوان تم تنفيذ ندوة بمركز شباب بهيج بمحافظة الإسكندرية ، تناولت خلالها رحاب محمد  ،كيفية تأثير احترام الآخر  على الاستقرار في المجتمع، وأسس التربية الإيجابية داخل الأسرة ، موضحة دور الأم فى تربية النشء وكيفية زرع القيم والأخلاق فى أبناءها لإصلاح المجتمع.

 

وفي نفس السياق تم تنفيذ ندوة  "القيم الأخلاقية المفقودة " بمركز شباب البيهو بسمالوط بمحافظة المنيا، حيث تناول خلالها فضيلة الشيخ عبد التواب رجب - إمام ومدرس بالأوقاف ،  مفهوم القيم الأخلاقية وخصائصها ومصادرها ،و أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ، موضحاً دور الأسرة والمجتمع في غرس القيم الأخلاقية النبيلة، وكيف حثت الديانات على أهمية التحلي بالصدق، الأمانة، تقبل الآخر، الإحترام، مساعدة الآخرين.

 

وبعنوان  "إدارة الوقت و الاستفادة منه "  تم تنفيذ ندوة بمركز شباب زاوية عبد القادر بمحافظة الإسكندرية، حيث تناول خلالها عمرو إسماعيل، أهمية الوقت وكيفية استغلاله بالشكل الأمثل.

 

وفي محافظة الغربية تم تنفيذ ندوة بعنوان  "إدارة الوقت و الاستفادة منه " بمركز شباب مدينة كفر الزيات، حيث حاضر فيها الدكتور محمد عبد الستار  ، وتناول خلالها أهمية إدارة الوقت ،وناقش للأنشطة التي يمكن تنفيذها من أجل استغلال الوقت  فيما  هو مفيد.

 

وبعنوان  "إدارة المنزل بأقل التكاليف " ، تم تنفيذ ندوة بمركز شباب زغلول أبو زيد بمحافظة كفر الشيخ ، حيث تطرقت فيها  زكيه شحاته -  معلمة بالتربية والتعليم إلي عده محاور منها طرق الاقتصاد والترشيد في النفقات  ، كيفية إدارة البيت بأقل التكاليف ،النظر في الكثير من العادات الاستهلاكية وترتيب الأولويات .

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