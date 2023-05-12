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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتحدث عن الرفاهية | موسيماني يدعو فِرق جنوب أفريقيا للعب بالدوري السعودي

موسيماني
موسيماني

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لفريق أهلي جدة والسابق للنادي الأهلي عن تجربته في الدوري السعودي ومساعدة الخضر في العودة الي دوري المحترفين. 

وقال موسيماني في تصريحات عبر راديو 2000 الجنوب إفريقي : وافقنا على مخاطرة محسوبة وكان ذلك مخاطرة كبيرة على حياتنا المهنية، وانضممت إلى فريق من الدرجة الأولى وكان هذا شيئًا لم أفعله أبدًا ، قمنا بتجميع فريق جيد ، ما فعلناه لا يصدق.

وأكمل : كنا محظوظين بالمجيء إلى هنا ، (السعودية) اضطر الدوري للتوقف بسبب كأس العالم وهذا أعطانا الوقت لتطبيق فلسفتنا والحمد لله الذي حققناه ،  لم يكن الأمر سهلًا.

وأوضح موسيماني  : إذا نجحنا في جعل لاعبي جنوب إفريقيا يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو أفضل دوري في العالم ، فلماذا لا يكون لدينا لاعبون يأتون إلى المملكة العربية السعودية، هنا في الدرجة الأولى ،  يتقاضي اللاعبون رواتب يتقاضاها اللاعبون في صن داونز.

وأردف : لا أريد أن يقول الناس إن بيتسو يريد أن يأخذ لاعبينا لكننا نتحدث دائمًا عن رفاهية اللاعبين ويمكن للاعبين كسب عيش جيد هنا وشراء منازل.

واختتم موسيماني : هنا في المملكة العربية السعودية، يمكنني الذهاب إلى المركز التجاري وربما يطلب منك معجب صورة أو اثنتين ولكن ليس في مصر ، الامر مختلف تماما. 

وقاد موسيماني فريق أهلي جدة للعودة الي دوري المحترفين السعودي بعد احتلال صدارة ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي رغم وجود عدة تقارير تشير للإطاحة بالمدرب الجنوب إفريقي نهاية الموسم الجاري .

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