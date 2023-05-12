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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تجاور الصين والدنمارك وسنغافورة ببطولة العالم للريشة الطائرة

صدى البلد

وصلت بعثة المنتخب المصري الأول للريشة الطائرة إلى الصين للمشاركة ببطولة العالم للفرق المقامة خلال الفترة من 14 وحتى 21 مايو الجاري.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة المونديالية 8 لاعبين وهم: "أحمد صلاح - أدهم حاتم - كريم محمود عزت - محمود منتصر - ضحى هاني - نور يسري - رحمة العدوي - هنا طارق"، تحت القيادة الفنية لمحمود عزت المدير الفني.

وتشارك البعثة المصرية بدون رئيسًا للبعثة حيث كان من المقرر أن يترأس البعثة محمد كمال نائب رئيس الاتحاد والذي اعتذر عن السفر توفيرًا للنفقات.

ويعد المنتخب المصري هو الفريق العربي والإفريقي الوحيد المشارك في المونديال.

وجاء أبناء النيل في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من "الصين - الدنمارك - سنغافورة"، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من "أندونيسيا - ألمانيا - كندا - تايلاند"، بينما تكونت المجموعة الثالثة من "ماليزيا - تايوان - الهند - أستراليا"، أما المجموعة الرابعة فجاءت كالتالي: "اليابان - كوريا الجنوبية - فرنسا - انجلترا".

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بجنوب إفريقيا فبراير الماضي بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3-2.

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