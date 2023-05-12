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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الهلباوي يحيي حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

علي الهلباوي
علي الهلباوي

أحيا المنشد علي الهلباوي حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصرى للسينما، اليوم الجمعة، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، برئاسة الأب بطرس دانيال.

وقدم علي الهلباوي، عددا من أروع أغانيه، والأغاني القديمة من بينها، أغنية مرسال لحبيبتي وغيرها.

 

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما 

وكان قد أهدى المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين د. يحيى الفخراني، محمود حميدة، سهير رمزي، هناء الشوربجي.

وذهبت جائزة فريد المزاوي للمخرجة القديرة إنعام محمد علي، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان سامي مغاوري، وجائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح.

وأهدى جائزة الإبداع الفني لكل من الكاتب مدحت العدل، والموسيقارهشام نزيه،والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وجائزة التميّز الإعلامي  للإعلامي محمود سعد الذى تغيب عن الحضور.

كما كرمت إدارة المهرجان بعضا من نجوم دراما رمضان لعام2022، حيث منحت العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة نيللى كريم، عن دورها في مسلسل "فاتن أمل حربي"، وجائزة  أحسن ممثل في عمل درامي، للفنان أحمد أمين عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام"، وأهدى ادارة المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنانة  تارا عماد التى تغيبت عن الحضور.

الكاثوليكي المركز الكاثوليكى مهرجان المركز الكاثوليكي علي الهلباوي المنشد على الهلباوى بطرس دانيال

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