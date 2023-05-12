أيادي تبني الجمهورية الجديدة في منتدى ثقافي بالإسماعيلية

شهدت نقابة الزراعيين بالإسماعيلية، منتدى أيادى تبني الجمهورية الجديدة"، الذي عقد ضمن برنامج إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد العمال، خلال شهر مايو الحالي.

أدار المنتدى الأديب محمد البنهاوي، قائلا إن العامل المصرى من أمهر العمال في العالم وهو الذى يبني الجمهورية الجديدة بالفكر والعمل الجاد.

وتحدث الأديب صلاح نعمان، قائلا إن الجمهورية الجديدة تقوم على: الإعلام الوطني واثرها في بناء الجمهورية الجديدة، الأمن الخارجي والأمن الداخلي، تطبيق العدالة الإجتماعية والعدالة القضائية، مشاركة الشعب السياسية (الانتخابات والاحزاب).

وتناول الدكتور الشاعر حسن سلطان محاور بناء الجمهورية الجديدة أهمها البعد الاجتماعي والإقتصادى والسياسي، العسكرى، بناء المواطن ثقافيا، حيث ان الثقافة بلا وعي تضر المجتمع.

كما ألقي المهندس والشاعر وليد أحمد فؤاد بعض القصائد والأشعار الوطنية تحث علي الحفاظ علي الوطن.

وتحدث د. سيد خليل نقيب الزراعيين بالإسماعيلية عن استصلاح 9 ملايين فدان في الجمهورية الجديدة، والزراعات الحديثة وما في مجال الزراعة.

وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الاسماعيلية للآلات الشعبية، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات الوطنية علي أنغام السمسمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن.