عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أيادي تبني الجمهورية الجديدة في منتدى ثقافي بالإسماعيلية

صدى البلد

شهدت نقابة الزراعيين بالإسماعيلية، منتدى أيادى تبني الجمهورية الجديدة"، الذي عقد ضمن برنامج إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد العمال، خلال شهر مايو الحالي.

أدار المنتدى الأديب محمد البنهاوي، قائلا إن العامل المصرى من أمهر العمال في العالم وهو الذى يبني الجمهورية الجديدة بالفكر والعمل الجاد.

وتحدث الأديب صلاح نعمان، قائلا إن الجمهورية الجديدة تقوم على: الإعلام الوطني واثرها في بناء الجمهورية الجديدة، الأمن الخارجي والأمن الداخلي، تطبيق العدالة الإجتماعية والعدالة القضائية، مشاركة الشعب السياسية (الانتخابات والاحزاب).

وتناول الدكتور الشاعر حسن سلطان محاور بناء الجمهورية الجديدة أهمها البعد الاجتماعي والإقتصادى والسياسي، العسكرى، بناء المواطن ثقافيا، حيث ان الثقافة بلا وعي تضر المجتمع.

كما ألقي المهندس والشاعر وليد أحمد فؤاد بعض القصائد والأشعار الوطنية تحث  علي الحفاظ علي الوطن. 

وتحدث د. سيد خليل نقيب الزراعيين بالإسماعيلية عن استصلاح 9 ملايين فدان في الجمهورية الجديدة، والزراعات الحديثة وما في مجال الزراعة.

وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الاسماعيلية للآلات الشعبية، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات الوطنية علي أنغام السمسمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن.

أحمد فؤاد احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة أديب احتفالا آسا ادي اسما ارك اسة المخرج هشام عطوة احتفالات افي الأ أحزاب الاجتماع إسماعيل الإسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

روّج أدوية محظورة | قرار عاجل في السعودية بشأن صيدلي مصري

عاجل.. تشكيل الترجي التونسي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

«إوعى تشبع».. حسام موافي يحذر من الأكل الكثير.. فيديو

بعد توسط السعودية لحل أزمة السودان.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبى

رايحة تحفظ قرآن .. الجارة الخائنة أنهت حياة رودينا بمأساوية في نجع حمادى

قرار مهم من العراق بشأن خفض إنتاج النفط

مصرية الجنسية .. قصة سعودي عثر على والدته بعد 32 عامًا َ

العربي يتوج بلقب كأس أمير قطر لأول مرة منذ عام 1993

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

مخرج وفخور ببلدي.. صاحب واقعة بنر الاهرامات يروي تفاصيل الفيديو الذي اثار الجدل

على طريقة حسام موافي.. كيف تكتشف الكوليسترول الضار في الأطعمة ؟ 

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

فيديو

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

صدمة تضرب الترجي وغيابات بالجملة | هل يفعلها الأهلي ؟

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ