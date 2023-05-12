ياسر إدريس يشيد بفوز مصر على صربيا بطل أولمبياد كرة الماء الشاطئية

لا تزال إنجازات السباحة المصرية تتوالى فى بطولات العالم بسوما باى.

حقق منتخب مصر لكرة الماء الشاطئية الفوز على صربيا بطل أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020 فى مفاجاة قوية بتصفيات بطولة العالم للعبة التى يستضيفها خليج سوما باى بالغردقة .

وكان منتخب مصر بقيادة مدربه أشرف منصور قد استهل مشواره فى التصفيات بالفوز على رومانيا 11/16 ليؤكد تفوقه بالفوز على صربيا بطل الأولمبياد فى المباراة المثيرة الثانية فى التصفيات للفراعنة .

وأعرب المهندس ياسر إدريس رئيس إتحاد السباحة المصري عن سعادته الكبيرة بالفوز على صربيا مشيدا بالأداء الرائع لأبطال مصر لكرة الماء الشاطئية والجهاز الفنى.

وشدد ياسر إدريس عضو الإتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن فخره بالنتائج الرائعة التى يقدمها أبطال وبطلات مصر فى بطولات العالم التى تستضيفها مصر بخليج سوما باى الساحر بالغردقة بعد الفوز ببرونزية سباحة المياه المفتوحة لأول مرة فى تاريخ مصر منذ 30 عاما بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والكابتن حسين المسلم رئيس الإتحاد الدولى لألعاب الماء ورؤساء اتحاد العاب الماء فى العديد من دول العالم المشاركين فى البطولة .

تستضيف مصر ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من ٨ وحتي ١٥ مايو ٢٠٢٣ بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولى للألعاب المالية والمهندس ياسر إدريس رئيس الإتحاد المصرى للسباحة وعضو الإتحاد الدولى للألعاب المائية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وإبراهيم المسيرى الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي التى تستضيف البطولات العالمية الثلاث وهى بطولة العالم للمياه المفتوحة 10 كم والثانية بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية للرجال والسيدات والتى تقوم لأول مرة على مستوى العالم كون اللعبة حديثة العهد والبطولة الثالثة هى بطولة العالم للسباحة التوقعية .

ويشارك نحو ٦٠٠ متسابق من جميع أنحاء العالم خلال فعاليات البطولة .