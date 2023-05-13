أخبار السيارات|سعر أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي..اشتر شيري تيجو 8 2023 بـ 175 ألف .. 5 موديلات أوروبية "زيرو" بسعر مناسب في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :
السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي موديل 2023 .. صور
ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية المقدمة داخل السوق المصري، وشملت هذه الزيادة النسخة ميراج والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى اكليبس كروس اكاسبندر العائلية، إلى جانب ارخص طرازات ميتسوبيشي في مصر وهي النسخة اتراج موديل 2023.
أرخص 5 سيارات أوروبية "زيرو" مقدمة بالسوق المصري .. منها ستروين وبيجو
يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المنوعة، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو التصميم الخارجي بين فئة السيدان والهاتشباك والـ SUV، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ ومنها السيارات الاوروبية، والتي تحظى بشعبية كبيرة ايضا داخل السوق المحلي.
سعر مرسيدس GLE موديل 2023 في مصر .. صور
تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية "مرسيدس"، عدد كبير من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مثل نسختها الشهيرة G-CLASS التي تنتمي إلى فئة الـ SUV الفاخرة، بالاضافة إلى السيارة GLS، والنسخة الانيقة GLC، إلى جانب النسخة التي سنتحدث عنها في هذا الموضوع GLE موديل 2023.
الأسعار الجديدة لـ سوزوكي سياز في مصر وقرينتها تويوتا بيلتا 2023
شهدت قائمة سيارات شركة سوزوكي زيادة سعرية جديدة خلال الساعات الماضية، شملت النسخة سياز والتي تنتمي إلى عائلة السيدان حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة بلغت 70 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، وبذلك اصبح سعر الفئة الاولى يبدأ من 634.900 ألف جنيه.
بـ 175 الف جنيه .. الحق الفرصة واشتري شيري تيجو 8 موديل 2023
يبحث المصريون في الخارج عن فرصة شراء سيارة جديدة تحمل موديل العام، والدخول بها إلى الاراضي المصري، وذلك بعد القرارات الاخيرة التي اتاحت الكثير من السبل لاتمام هذا الامر بنجاح، بالاضافة إلى الحصول على تخفيض 70% من سعر السيارة.
تحديث جديد في أسعار ميتسوبيشي ميراج 2023 .. لمحبي الهاتشباك
شهدت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، زيادة سعرية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة بلغت 20 الف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، عن هذه النسخة التي تنتمي لعائلة الهاتشباك.
تحديثات جديدة تقدمها هيونداي لسيارتها i20 موديل 2024 .. صور
تواصل عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي" من تألقها، بعد كشفت عبر الانترنت عن تحديثات جديدة شملت النسخة i20، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة، ومن المفترض أن تبدأ هيونداي في انتاج النسخة المحسنة في الربع الثالث من العام الجاري 2023.