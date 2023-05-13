أخبار السيارات|سعر أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي..اشتر شيري تيجو 8 2023 بـ 175 ألف .. 5 موديلات أوروبية "زيرو" بسعر مناسب في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية المقدمة داخل السوق المصري، وشملت هذه الزيادة النسخة ميراج والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى اكليبس كروس اكاسبندر العائلية، إلى جانب ارخص طرازات ميتسوبيشي في مصر وهي النسخة اتراج موديل 2023.

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المنوعة، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو التصميم الخارجي بين فئة السيدان والهاتشباك والـ SUV، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ ومنها السيارات الاوروبية، والتي تحظى بشعبية كبيرة ايضا داخل السوق المحلي.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية "مرسيدس"، عدد كبير من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مثل نسختها الشهيرة G-CLASS التي تنتمي إلى فئة الـ SUV الفاخرة، بالاضافة إلى السيارة GLS، والنسخة الانيقة GLC، إلى جانب النسخة التي سنتحدث عنها في هذا الموضوع GLE موديل 2023.

شهدت قائمة سيارات شركة سوزوكي زيادة سعرية جديدة خلال الساعات الماضية، شملت النسخة سياز والتي تنتمي إلى عائلة السيدان حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة بلغت 70 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، وبذلك اصبح سعر الفئة الاولى يبدأ من 634.900 ألف جنيه.

يبحث المصريون في الخارج عن فرصة شراء سيارة جديدة تحمل موديل العام، والدخول بها إلى الاراضي المصري، وذلك بعد القرارات الاخيرة التي اتاحت الكثير من السبل لاتمام هذا الامر بنجاح، بالاضافة إلى الحصول على تخفيض 70% من سعر السيارة.

شهدت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، زيادة سعرية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة بلغت 20 الف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، عن هذه النسخة التي تنتمي لعائلة الهاتشباك.

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي" من تألقها، بعد كشفت عبر الانترنت عن تحديثات جديدة شملت النسخة i20، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة، ومن المفترض أن تبدأ هيونداي في انتاج النسخة المحسنة في الربع الثالث من العام الجاري 2023.