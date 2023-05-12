الأسعار الجديدة لـ سوزوكي سياز في مصر وقرينتها تويوتا بيلتا 2023

شهدت قائمة سيارات شركة سوزوكي زيادة سعرية جديدة خلال الساعات الماضية، شملت النسخة سياز والتي تنتمي إلى عائلة السيدان حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة بلغت 70 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، وبذلك اصبح سعر الفئة الاولى يبدأ من 634.900 ألف جنيه.

سوزوكي سياز

وتعتبر السيارة سوزوكي سياز هي النسخة الاكثر تشابهًا من السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023، حيث احدثت تلك النسختين جدلاً كبيرًا من انطلاقهم داخل السوق المصري نسبة إلى هذا السبب، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مقارنة بين النسختين بالاضافة إلى استعراض احدث اسعارهم الرسمية.

تويوتا بيلتا

المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي سياز وتويوتا بيلتا

تقدم النسختين بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، بينما تأتي السيارة تويوتا بقوة 103 حصانا و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، على عكس سوزوكي سياز والتي ينتج محركها قوة 104 حصانا.

سوزوكي سياز

الابعاد الخارجية للسيارتين

تبدو الابعاد والقياسات الخارجية للسيارة متطابقة للغاية، حيث تقدم النسختين بنسبة طول كلي بلغت 4490 مم، و 1730 مم للعرض، بالاضافة إلى ارتفاع كلي يبلغ 1475 مم، و 145 مم للخلوص الارضي، مع قاعدة عجلات طولها 2650 مم.

تويوتا بيلتا

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سياز في مصر موديل 2022

الفئة الاولى بسعر 634.900 ألف بدلاً من 564.900 ألف بعد زيادة بلغت 70 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر شهدت نفس الزيادة السعرية ايضا حيث وصل إلى 684.900 ألف جنيه بدلاً من 614.900 ألف جنيه.

السعر الرسمي للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى بسعر 540 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 595 ألف جنيه.