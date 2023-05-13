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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحديثات جديدة تقدمها هيونداي لسيارتها i20 موديل 2024 .. صور

هيونداي i20 موديل
هيونداي i20 موديل 2024

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي" من تألقها، بعد كشفت عبر الانترنت عن تحديثات جديدة شملت النسخة i20، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة، ومن المفترض أن تبدأ هيونداي في انتاج النسخة المحسنة في الربع الثالث من العام الجاري 2023.

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هيونداي i20 موديل 2024

تحديثات جديدة تقدمها هيونداي لسيارتها i20 موديل 2024

هيونداي i20 موديل 2024

تأتي السيارة هيونداي i20 موديل 2024 بحزمة محدثة من التجهيزات تتضمن مجموعة أمان Smart Sense، والتي تعطي العديد من مزايا الامان لقائد المركبة، مثل رصد حركة الدراجات أمام السيارة، وتتبع المسارات والمحافظة عليها، بالاضافة إلى التحذير من النقطة العمياء، ومثبت للسرعة، ومستشعرات حركة.

هيونداي i20 موديل 2024

وتقدم السيارة هيونداي i20 موديل 2024 بنظام صوتي طراز BOSE، بالاضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، وشاشة قياسها 10.25 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، كما ستحصل السيارة على ثلاثة الوان خارجية جديدة وهم Lumen Gray Pearl، Lucid Lime Metallic بالاضافة إلى Meta Blue Pearl.

هيونداي i20 موديل 2024

القدرات الفنية لمحرك السيارة هيونداي i20 موديل 2024

 

وتأتي السيارة هيونداي i20 موديل 2024 بقدرات فنية تتمثل في محرك تيربو سعة 1000 سي سي، بقوة قدرها 99 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 118 حصانا، مع ناقل سرعات عادي من 6 نقلات و أوتوماتيكي الاداء دابل كليتش من 7 سرعات، بالاضافة إلى قوة مساعدة هجينة خفيفة تصل لـ 48 فولت.

هيونداي i20 موديل 2024
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