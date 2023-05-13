رضا فرحات: سياسة مصر الخارجية ثابتة.. وترحيب بإعلان جدة بشأن السودان.. فيديو

قال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن الدولة المصرية، كانت حريصة كل الحرص منذ اندلاع الأزمة السودانية التزام الحياد، وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر، لافتا إلى أن مصر أكدت أن ما يشهده السودان هو شأن داخلي.



أضاف رضا فرحات خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، على قناة صدى البلد، أن مصر أكدت أهمية عدم التدخل من أي طرف في الشأن السوداني، موضحا أن هناك ثوابتا للسياسة المصرية الخارجية في كل الأزمات التي تشهدها المنطقة.



وأوضح رضا فرحات، أن الدولة المصرية، تعاملت بحكمة بالغة في بداية الأزمة وعودة المصريين من الخرطوم، مبينا أن الصراع السوداني صعب السيطرة عليه لتفاقم الأزمة في الآونة الأخيرة.

أكد أن هناك ترحيبا كبيرا بإعلان جدة والـ 7 مبادئ التي تم الإعلان عنها، لافتا إلى أن المبادئ أكدت ضمانات كثيرة منها الحرية للمدنيين وعدم تجنيد الأطفال وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استمرار المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

