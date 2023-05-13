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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبة الأهلي: نسعى لنقطة انطلاقة جديدة أمام النواصر بكأس الكؤوس الإفريقية لليد

صدى البلد

أكدت نصرة عيد عبد الملك، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، إن مواجهة النواصر المغربي ستكون انطلاقة جديدة للفريق في مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، وتعويض الخسارة الماضية أمام فريق أول أغسطس الأنجولي.

وأوضحت نصرة عيد أن فريق سيدات اليد يضع كامل تركيزه في مواجهة النواصر، بعد أن حرص الجهاز الفني على علاج الأخطاء التي وقعت خلال المباراة الماضية، من أجل تلافيها وتقديم عرض قوي ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

وأكدت أن الجميع تعاهد على بذل جهد مضاعف في المباريات القادمة للفوز بجميع اللقاءات، من أجل التتويج باللقب الذي يمثل أهمية كبيرة للفريق.

وشددت على أن الجهاز الفني بقيادة محمد عادل يحضر الفريق لكافة المواقف، ويحترم جميع المنافسين ويؤدي بنفس الروح والدوافع.

نصرة عيد عبد الملك مواجهة النواصر المغربي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية فريق أول أغسطس الأنجولي فريق سيدات اليد

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