استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي : يفضل عدم الإنجاب إلا بعد مرور عام

قال الدكتور إيهاب ماجد، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي، إن بعض المقبلين على الزواج يرون الزواج أنه عبارة عن العلاقة الجنسية ثم العمل لجلب المال وفقط، معلقا: "هناك رجال يبحثون عن بنت الحلال والأمور التي يشبع فيها رغباته وفقط".

وأشار ماجد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن قبل الإقدام على خطوة الزواج لا بد من أن نسأل أنفسنا عن معنى الزواج والهدف من العلاقة.

وأضاف أن الزواج مشاركة بين الطرفين، ولكل طرف دور يقوم به، مشبها الزواج بالشركة بين اثنين يعملان سويا لإنجاحها، لافتا إلى أن احصائيات الطلاق مرتفعة لعدم تحمل كل طرف مسئوليته، منوها بأنه يفضل عدم الإنجاب إلا بعد مرور عام حتى يتأكد الطرفين أن حياتهما معا مستقرة.