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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة تشارك في احتفالية تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد للقاهرة

تدشين خط الطيران
تدشين خط الطيران القاهرة بلجراد

شارك أحمد علي، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في احتفالية تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد إلى القاهرة، والتي نظمتها السفارة المصرية في بلجراد بالتعاون مع شركة طيران “إير صربيا”.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نحو الترويج لمصر بالخارج فى جميع الأسواق السياحية المستهدفة. 

وقد شارك في حضور الاحتفالية السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى بلجراد، وعدد من شركات السياحة والسفراء المعتمدين لدى صربيا.

ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات هذا الخط يوم 15 مايو الجارى بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، ما سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة لمصر من صربيا.

كما شارك أحمد علي في الاحتفالية الأخرى التى أُقيمت بمقر السفارة المصرية في بلجراد، لإطلاق مجموعة من الرحلات التي ينظمها أحد كبار منظمي الرحلات الصربيين إلى مدينة مرسى مطروح إبتداء من شهر يونيو المقبل، وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

في سياق متصل، عقد أحمد على، مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية الهامة على هامش زيارته، استهلها بلقاء السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى بلجراد، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز الترويج السياحي لمصر في صربيا وأهمية وضع خطة للتحرك على جميع الأصعدة فى السوق الصربية.

كما قام السفير ومدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة بلقاء Uros Kandić، نائب وزير السياحة والاقتصاد الصربي، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك، ودراسة مقترح تبادل عدد من الزيارات علي المستوى الحكومى والقطاع الخاص لاستفادة البلدين من بدء خط الطيران الذي تم إطلاقه من بلجراد إلى القاهرة.

وعقد السيد أحمد على، أيضاً، اجتماعاً مع Alexander Seničić رئيس اتحاد شركات السياحة الصربية Yuta، لمناقشة أوجه التعاون المشترك لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر من صربيا، ودراسة مقترح استضافة مصر للاجتماع السنوى للاتحاد بإحدى المدن السياحية المصرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما التقى Jiri Marek، الرئيس التنفيذي لشركة إير صربيا، وعددا من مسئولي الشركة، حيث تم بحث عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في استمرار تشغيل خط الطيران الجديد، ومناقشة سبل التعاون المشترك من خلال تنفيذ الحملات الدعائية المشتركة واستضافة عدد من المشاهير والمؤثرين والمدونين والإعلامين من السوق الصربية لزيارة مصر، إلى جانب مقترح عقد ورش عمل مهنية بين شركات السياحة الصربية والمصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية من صربيا إلى مصر.

في السياق ذاته، عقد السيد أحمد علي، العديد من اللقاءات الاعلامية المختلفة مع عدد من وسائل الإعلام التي تغطي منطقة البلقان منها قنوات التليفزيونية وصحف ومجلات، للحديث عن أهمية خط الطيران الذي تم تدشينه من بلجراد للقاهرة، وكذلك الرحلات التي سيتم تنظيمها لمدينة مرسى مطروح.
 

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وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خط الطيران المباشر من بلجراد إلي القاهرة بلجراد إلي القاهرة الترويج السياحي لمصر الترويج السياحى

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