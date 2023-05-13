خناقات جيرة .. مقتل 3 سيدات في جريمتي قتل بالجيزة والإسكندرية

لقيت 3 سيدات مصرعهن علي أيدي إثنين من جيرانهن لسرقتهن ، في جريمتي قتل متفرقتين بالجيزة والإسكندرية ، وتم ضبط الجناة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

الجريمة الأولي وقعت في الجيزة ، عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بالعثور على جثتى ربة منزل ، وكريمتها داخل شقتهما ، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة جزار " له معلومات جنائية" وتم تحديد مكان إختبائه وبالتنسيق مع مديرية أمن الأسكندرية تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وقرر بأنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجنى عليها عقد العزم على سرقتها ، فقام بالدلوف للشقة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للضحيتين تعدى عليهما بإستخدام السلاح الأبيض مما اسفر عن مصرعهما وإستولى على بعض محتويات الشقة ،و مبلغ مالى ،و هاتف محمول .

وفي الإسكندرية ، ورد بلاغ لقسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة إحدى السيدات، وتمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها لإحدى السيدات "مبلغ بغيابها" ، وأن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبضبطه قرر بإرتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليها، وعقده العزم على قتلها وسرقتها ، ولدى تواجدها أمام باب شقتها تعدى عليها "بمطرقة" على رأسها حتى فارقت الحياة وإستولى على متعلقاتها ، ثم تخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها.

وتم ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها كما قرر بتسليمه بعض متعلقات المجنى عليها لوالدته "سيئة النية"وتم ضبطها بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وبحوزتها المسروقات.