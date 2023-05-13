قناة إسرائيلية: هجوم صاروخي مضاد للدروع أطلق من غزة

كشفت القناة ال13 الإسرائيلية اليوم السبت ، أن صاروخاً صاروخ مضاداً للدروع أُطلق من غزة بالأمس للمرة الأولى منذ بداية العدوان على قطاع غزة من الـ9 من مايو .

وبينت القناة ال12 أن تعليمات مشددة أعطيت لسكان المستوطنات المحاذية للسياج الحدودي مع غزة بعدم الخروج من المنازل للبقاء في المنازل .

وأشار الإعلام العبري، إلى أنه طُلب من سكان إحدى مستوطنات مجلس شاعر هنيغف البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر .خوفًا من نيران مضادة: تم إغلاق الطريق المؤدية إلى ناحال عوز وطلب من المستوطنين التزام المنازل

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب على حدود القطاع والإغلاق الشامل ، بعد أن جددها حتى مساء السبت .

ويشار إلى أن الاحتلال يشن لليوم الخامس على التوالي عدوناً واسعاً أدى لاستشهاد 31 مواطناً بينهم أطفال ونساء، بعد عملية اغتيال شنتها طائرات الاحتلال في التاسع من مايو لثلة من قادة سرايا القدس وعائلاتهم .