عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 225 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

لايزال سعر الذهب في مصر متراجعا بمقدار 225 جنيه علي الأقل في الجرام الواحد من تداولات أمس الجمعة وحتي ختام تعاملات اليوم السبت، في محلات الصاغة.

سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 2275 جنيه للبيع و 2325 جنيه للشراء.

الذهب يفاجئ المشترين.. سعر الدولار اليوم.. وموجة حارة في هذا الموعد|أخبار تهمك

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا


وبلغ سعر عيار 18 نحو 1950 جنيها للبيع و 1993 جنيها للشراء.


وسجل سعر عيار 24 الأكثر فئة نحو 2600 جنيه للبيع و 2657 جنيها للشراء 


وبلغ سعر عيار 14 حوالي 1517 جنيها للبيع  1550 جنيها للشراء.


ووصل سعر أونصة الذهب لنحو 80.85 ألف جنيه للبيع و 82.64 ألف جنيه للشراء .


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.2 ألف جنيه للبيع و 18.16 ألف جنيه للشراء.


وصل سعر كيلو الذهب إلي 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء.


لماذا تراجع الذهب


وكشف محللون عن تراجع سعر الذهب في السوق، متأثرا بقرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب والحلي من الجمارك لمدة 6 شهور دون الضريبة علي القيمة المضافة، بحيث يستطيع المسافرون لمصر حمل مقتنيات الذهب والحلي خلال تواجدهم بالبلاد والتمتع من الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.


وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن هناك طلب كبير من المصريين على شراء السبائك الذهبية حفاضا على القيمة الشرائية للنقد التي يمتلكها المصريين، وهذا يعتبر أمر صحي لإقبال الجمهور على الذهب وقت الأزمات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، فجميع الدول تقبل عليه بالشكل المصيري لشراء الذهب.

 

وأكد " ميلاد" في تصريحات له،أن الذهب هو بوطقة لحفظ الأموال، واليوم يشهد ثبات عالمي فى البورصة العالمية يصل لفوق الالفين دولار، موضحا أن . قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب نصف المشغول والحلي والمجوهرات من الضريبة الجمركية والرسوم الأخري، أنعكس بشكل جيد على المصريين والجميع رحب به.
وأوضح أن سبب أرتفاع الذهب بالشكل الغير مبرر ولا المعروف فى الفترات السابقة سببه الطلب المتزايد على الذهب مع نقص كمية المعروض، وأن أسعار الذهب سوف تنخفض بشكل كبير جدا فى الفترات القادمة وسيحدث استقرار نسبي فى سعر الجرام العالمي.

وسيشهد المستهلك المصري سعر عادل يمكنه من الشراء والحفاظ على مدخراته بقيمة عادلة للمستهلك، ناصحا بشراء الذهب فى هذه الفترة لانه يسجل معدل انخفاض واحتمالية هبوط أو زيادة  الذهب دائما ما بين الزيادة أو النقصان.
 

سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الذهب عيار 24 اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

خسارة صعبة | استقالة مدرب الترجي بعد ثلاثية الأهلي

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

نجم الزمالك ينفي توقيعه لنادي بيراميدز

موضوعات متعلقة

هبوط الذهب.. سعر جرام عيار 21 اليوم الجمعة 12 مايو 2023

ترشيحاتنا

إسرائيل تتوقع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة حتى الخميس المقبل

مسئول الخارجية للاتحاد الأوروبي يعلن اعتراضه على احتمالية حظر مساعدة فلسطين

تبرعوا بملابسي .. وصية طفلة فلسطينية بعد قصف غزة

بسبب حالة وفاة.. عفروتو ومروان موسى يؤجلان طرح أغنيتهما الجديدة

الفرصة الأخيرة.. كيا سبورتاج 2023 بربع الثمن| اعرف التفاصيل

موجة استثنائية.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة والذروة في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سبرينج رول بالدجاج|بأسهل الخطوات

احترس | فحص طبي يصيبك بـ السرطان .. تعرف عليه

طبيب يفجر مفاجأة عن علاقة الوسواس القهري بالأمراض الباطنية والصدرية|تفاصيل

بفستان مجسم.. رزان مغربي تبرز رشاقتها في أحدث جلسة تصوير لها|شاهد

فيديو

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ