الذهب يتراجع 225 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

لايزال سعر الذهب في مصر متراجعا بمقدار 225 جنيه علي الأقل في الجرام الواحد من تداولات أمس الجمعة وحتي ختام تعاملات اليوم السبت، في محلات الصاغة.



سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 2275 جنيه للبيع و 2325 جنيه للشراء.



وبلغ سعر عيار 18 نحو 1950 جنيها للبيع و 1993 جنيها للشراء.



وسجل سعر عيار 24 الأكثر فئة نحو 2600 جنيه للبيع و 2657 جنيها للشراء



وبلغ سعر عيار 14 حوالي 1517 جنيها للبيع 1550 جنيها للشراء.



ووصل سعر أونصة الذهب لنحو 80.85 ألف جنيه للبيع و 82.64 ألف جنيه للشراء .



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.2 ألف جنيه للبيع و 18.16 ألف جنيه للشراء.



وصل سعر كيلو الذهب إلي 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء.



لماذا تراجع الذهب



وكشف محللون عن تراجع سعر الذهب في السوق، متأثرا بقرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب والحلي من الجمارك لمدة 6 شهور دون الضريبة علي القيمة المضافة، بحيث يستطيع المسافرون لمصر حمل مقتنيات الذهب والحلي خلال تواجدهم بالبلاد والتمتع من الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.



وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن هناك طلب كبير من المصريين على شراء السبائك الذهبية حفاضا على القيمة الشرائية للنقد التي يمتلكها المصريين، وهذا يعتبر أمر صحي لإقبال الجمهور على الذهب وقت الأزمات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، فجميع الدول تقبل عليه بالشكل المصيري لشراء الذهب.

وأكد " ميلاد" في تصريحات له،أن الذهب هو بوطقة لحفظ الأموال، واليوم يشهد ثبات عالمي فى البورصة العالمية يصل لفوق الالفين دولار، موضحا أن . قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب نصف المشغول والحلي والمجوهرات من الضريبة الجمركية والرسوم الأخري، أنعكس بشكل جيد على المصريين والجميع رحب به.

وأوضح أن سبب أرتفاع الذهب بالشكل الغير مبرر ولا المعروف فى الفترات السابقة سببه الطلب المتزايد على الذهب مع نقص كمية المعروض، وأن أسعار الذهب سوف تنخفض بشكل كبير جدا فى الفترات القادمة وسيحدث استقرار نسبي فى سعر الجرام العالمي.

وسيشهد المستهلك المصري سعر عادل يمكنه من الشراء والحفاظ على مدخراته بقيمة عادلة للمستهلك، ناصحا بشراء الذهب فى هذه الفترة لانه يسجل معدل انخفاض واحتمالية هبوط أو زيادة الذهب دائما ما بين الزيادة أو النقصان.

