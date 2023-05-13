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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الذهب يفاجئ المشترين.. سعر الدولار اليوم.. وموجة حارة في هذا الموعد|أخبار تهمك

حالة الطقس وأسعار
حالة الطقس وأسعار الذهب والدولار اليوم

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم السبت 13-5-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب، و أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 13- 5-2023.

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سجّل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2825 جنيهًا للجرام
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2470 جنيهًا
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2117 جنيهًا للجرام
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 19760 جنيه
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:

 

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.83 جنيه للبيع، و33.69 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.99 جنيه للبيع، و38.83 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.01 جنيه للبيع، و100.57 جنيه للشراء.

 

حالة الطقس اليوم:


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة صباحا، حار على  القاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

درجات الحرارة المتوقعة السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 17
الإسكندرية 23 - 16
الإسماعيلية 30 - 17
الأقصر 39 -21
قنا 33 - 21
سوهاج 33 - 20
المنيا 30 - 17

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

انخفاض بالحرارة والعظمى 29

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن البلاد شهدت بداية من أمس، الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، وهو مستمر اليوم أيضًا، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ودافئة ومعتدلة تمامًا على المحافظات الشمالية للبلاد، وحارة على شمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.


ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فور غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة على جنوب الصعيد، وذلك أثناء فترات الليل.
 

وأشارت إلى أن هناك نشاطا نسبيا في الرياح، والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، لافتة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت  13 مايو 2023.
الطماطم 6 جنيهات للكيلو

البصل بـ11 جنيها للكيلو

البطاطس 5.5 جنيه للكيلو

الكوسة 8 جنيهات للكيلو

 

 

الخيار 7 جنيهات للكيلو

الملوخية 9 جنيهات للكيلو

الفلفل الرومي 7 جنيهات للكيلو

 الباذنجان  6 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة

البرتقال 6 جنيهات للكيلو

الموز 7.5 جنيه للكيلو

الفراولة 11 جنيها للكيلو

الجوافة 12 جنيها للكيلو

 

 

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