بلاش الصيفي|الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتناشد: احذروا هذه الظاهرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد نشاط نسبيا في حركة الرياح؛ والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، لافتة إلى أن اليوم هناك استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 29 مئوية على القاهرة الكبرى.





وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه بداية من غدًا الأحد ستعاود درجات الحرارة الارتفاع مجددًا، منوهة بأن ظاهرة الشبورة المائية دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.



كما عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية وجهت نصائح مهمة للمواطنين،قائلة: “ننصح المواطنين بلاش الملابس الصيفية بشكل كامل فترة الليل أو الصباح الباكر ، وخلال فترة النهار يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس”.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة صباحا، حار على القاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة 29 - 17

الإسكندرية 23 - 16

الإسماعيلية 30 - 17

الأقصر 39 -21

قنا 33 - 21

سوهاج 33 - 20

المنيا 30 - 17