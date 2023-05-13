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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة حارة جديدة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدًا الأحد ستكون هناك عودة للارتفاع في درجات الحرارة؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على زيادة الشعور بالأجواء الحارة.

فيما حذرت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمذاع عبر فضائية"الأولى المصرية"، اليوم السبت،  أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تشهد الحرارة انخفاضًا ملحوظًا وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر؛ لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه ظاهرة الشبورة المائية، والتي توجد على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
 

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طقس اليوم السبت 
 

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن البلاد شهدت بداية من أمس، الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، وهو مستمر اليوم أيضًا، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ودافئة ومعتدلة تمامًا على المحافظات الشمالية للبلاد، وحارة على شمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

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