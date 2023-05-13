عنصر أرضي نادر يوجد في مصر.. ما تريد معرفته عن خام التنتالوم| فيديو

عنصر التنتالوم..أكد الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، أن الثروة المعدنية في مصر تحتل مكانة كبيرة وذلك بسبب أماكن توزيعها وانتشارها ونوعيتها، لافتًا إلى أن هذه الثروة يمكن أن تحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد الوطني للبلاد.



وقال “بخيت” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن عنصر التنتالوم يتميز بأنه يتحمل الحرارة العالية وهذا ما تحتاجه الصناعات المتقدمة كصناعة الطائرات على سبيل المثال، موضحًا أن مصر لديها العديد من المواقع التي تحتوي على هذا الخام وأشهرها منطقة أبو دباب.



استخدامات عنصر التنتالوم

ولفت ألى أنه يمكن استخدام عنصر التنتالوم في صناعة الصواريخ العابرة للقارات والأدوات الجراحية، مؤكدًا أن تسليط الضوء على استغلال العناصر النادرة بصفة عامة والتنتالوم بصفة خاصة أمر غاية في الأهيمة، وعلى جميع الجهات المعنية أن تتعاون وتتكاتف معًا لكي يخرج هذا المشروع إلى النور من أجل دعم الاقتصاد الوطني.



وجدير بالذكر أن التنتالوم يستخدم في الصناعة الكيميائية بسبب متانته، ويتم استغلالها وتعمل كمواد تبطين لأوعية التفاعل وتستخدم للمبادلات الحرارية والمضخات.

وفي معظم الحالات، لا يستخدم التنتالوم النقي لهذه الأغراض، ولكن السبائك التي تحتوي على 2,5-10٪ تنجستن، وهي أكثر استقرارًا ومقاومة من التنتالوم النقي.

ويستخدم 50 % من إنتاج التنتالوم في صناعة 25% من مكونات الطائرات النفاثة، بالإضافة لإنعاش وتعزيز صناعة الدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة وأجهزة المحمول واللاب توب، وتصنيع الشرائح التعويضية التي يتم تركيبها في عظام الإنسان نظرا لعدم تفاعله مع الجسم.

كما أن استخدامه في المكونات الطبية الدقيقة والمفاصل الصناعية المتطورة، وصناعة شفرات الحفر وأجهزة قطع الجرانيت.