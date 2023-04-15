تحرك عاجل من رئيس الوزراء لاستغلالها.. ثروة مصرية جديدة في باطن الأرض..تفاصيل

تبذل الدولة جهودًا ضخمة للاستفادة من الثروات التي تمتلكها، وتتخذ العديد من الخطوات لاستغلال هذه الثروات، واتخذت الحكومة تحرك عاجل لاستفادة من خام التنتالوم.

خام التنتالوم

موقف الحكومة من التنتالوم

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض دراسة تعظيم الاستفادة من خام التنتالوم.

خام التنتالوم يعتبر أحد العناصر الأرضية النادرة والمتواجد في صخور الأبوجرانيت.

ويتميز خام التنتالوم بدرجة الانصهار العالية والمقاومة العالية للتآكل والإجهاد.ولا يوجد هذا الخام منفردا في الطبيعة حيث تصاحبه بعض المعادن الأخرى مثل "القصدير" و"الفلسبار".

وتطرق اجتماع رئيس الوزراء إلى أماكن تواجد هذا الخام في مصر وكذلك أماكن توافره حول العالم وأكبر الدول المنتجة والمستهلكة له، بالإضافة إلى أشهر سلاسل التوريد.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال المفاوضات مع الشركات المحلية والعالمية المهتمة بالعمل في استخراج خام التنتالوم، تمهيدا للاتفاق على أفضل سبل استغلاله.

استخدامات خام التنتالوم

يستخدم التنتالوم في الصناعة الكيميائية بسبب متانته، ويتم استغلالها وتعمل كمواد تبطين لأوعية التفاعل وتستخدم للمبادلات الحرارية والمضخات.

وفي معظم الحالات، لا يستخدم التنتالوم النقي لهذه الأغراض، ولكن السبائك التي تحتوي على 2,5-10٪ تنجستن، وهي أكثر استقرارًا ومقاومة من التنتالوم النقي.

ويستخدم 50 % من إنتاج التنتالوم في صناعة 25% من مكونات الطائرات النفاثة، بالإضافة لإنعاش وتعزيز صناعة الدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة وأجهزة المحمول واللاب توب، وتصنيع الشرائح التعويضية التي يتم تركيبها في عظام الإنسان نظرا لعدم تفاعله مع الجسم.

كما أن استخدامه في المكونات الطبية الدقيقة والمفاصل الصناعية المتطورة، وصناعة شفرات الحفر وأجهزة قطع الجرانيت.

التنتالوم

احتياطي مصر من التنتالوم

يوجد أكبر احتياطيات التنتالوم في مصر بمنجم أبو دباب، الذي يقع في الجزء الشرقي وتحديدا في محافظة البحر الأحمر، وتقدر احتياطياته بنحو 39.9 مليون طن من الدرجات الخام 0.025٪ التنتالوم.

ويعتبر منجم التنتالوم بمنطقة أبو دباب الثالث على مستوى العالم من حيث الاحتياطي.

وتتميز مصر بوجود الكثير من الخامات ذات احتياطيات كبيرة توجد في أماكن ومواقع مناسبة ولا تحتاج عمليات الاستخراج إلى تكنولوجيا معقدة بل يتم استخراجها بطريقة المنجم المكشوف القليل التكلفة، ويسهل تجهيزها وتصنيعها لأي عدد من المنتجات ولكل منها استخداماته الصناعية على المستوى المحلي والعالمي.