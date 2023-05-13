ظاهرة جوية وحيدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

انخفاض بالحرارة والعظمى 29

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن البلاد شهدت بداية من أمس، الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، وهو مستمر اليوم أيضًا، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ودافئة ومعتدلة تمامًا على المحافظات الشمالية للبلاد، وحارة على شمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فور غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة على جنوب الصعيد، وذلك أثناء فترات الليل.

وأشارت إلى أن هناك نشاطا نسبيا في الرياح، والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، لافتة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.