3 أسباب تجعل مصر الأولى عالميًا في المناخ السياحي.. تعرف عليها

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني تلقى المئات من الأفكار والحلول بشأن تطوير قطاع السياحة، وجميعها منضبطة وجيدة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الطيران الاقتصادي هو عامل مهم للغاية من أجل تخفيض تذكرة الطيران لخلق حالة من النقل المنتظم داخل مصر.





وأضاف “محسب”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه لا بد من معرفة المواطن المصري أهمية السائح، فهو جزء من دخله الشخصي سواء كان يعمل في قطاع السياحة أو غيره.

وتابع: "لازم فكرة الوعي الثقافي بالسياحة تنتشر في مصر والمتمثلة في طريقة التعامل مع السائح وطريقة البيع والشراء"، مؤكدًا أنه يمكن القضاء على البطالة من خلال تنشيط وتشغيل قطاع السياحة.

ولفت إلى أن مصر لديها ثروة سياحية فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة التي حظيت بالمناخ السياحي رقم 1 في العالم من وجود آثار فريدة وتنوع في البيئة المائية وتكلفة اقتصادية للسائح.