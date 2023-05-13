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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسويق سليم بطرق صحيحة.. خبير: 6 حلول لتطوير السياحة| تفاصيل

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة صناعة تحتاج إلى تسويق سليم بطرق صحيحة، وتقديم خدمات على أعلى مستوى طبقًا لاحتياجات السوق، متابعًا أنه يتم جذب الكثير من السياح عن طريق حضور الكثير من المعارض الدولية.

وأضاف “هزاع” خلال حواره المذاع عبر فضائية “الأولى المصري”، اليوم السبت"، أن المطلوب خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمار في قطاع الطيران الخاص، وذلك لاختلاف حدود مصر عن دول أوروبا، فأوروبا يوجد بها أشكال متعددة من التنقلات كالقطار على سبيل المثال؛ لكن مصر تعتمد فقط على الطيران وخاصة الطيران الخاص في الوصول للمحافظات المختلفة.

ولفت عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن الدولة المصرية تدعم الطيران الخاص وذلك من خلال تقديم حوافز ووضع استراتيجيات بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، مؤكدًا أنه يمكن استغلال هذه الطاقة الاستعابية من خلال التسويق الخارجي الجيد ووضع حوافز مثل وضع تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الخاص.

 

كما أكد أهمية وجود الإعفاءات الضريبية للمستثمرين من أجل بناء فنادق أكثر، بالإضافة إلى تسهيل إعطاء قروض لرجال الأعمال لإعادة تطوير الفنادق التي توقفت أثناء فترة جائحة كورونا.
 

السياحة قطاع الطيران الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام هزاع توك شو توك شو صدى البلد

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