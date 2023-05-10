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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هزاع: السياحة في مصر زادت 30% بالربع الأول من 2023 |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة في مصر زادت بنسبة 30% وذلك في الربع الأول من عام 2023، متابعًا أن المعارض الدولية دعمت الأمر بشكل كبير بالإضافة إلى التعاون بين القطاع الخاص والحكومي والذي أحدث حالة من التوازن في التسويق.
 

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وأضاف “هزاع”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية نهاد سمير والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية تبنت فكر جديد لجذب السياح، متابعًا أن العلاقات السياسية المصرية مع دول العالم ممتازة.
 

فيما تحدث عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن مشاركة مصر في معرض سوق السياحة والسفر في دبي، قائلًا إن هذا المعرض له أهمية كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط ودول آسيا، ويتميز بوجود مشاركة عالمية وإقبال كبير من العارضين المصريين.
 

وأوضح أن المعرض تم إطلاقه بمشاركة 150 دولة و2000 عارض من كافة أنحاء العالم و34 ألف زائر، لافتًا إلى أن المعرض كان مخصص بمعالجة السياحة نتيجة التغير المناخي، وشهد المعرض أيضًا مشاركة الصين لأول مرة.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن 70% من نسبة السياحة على مستوى العالم تكون ترفيهية وشاطئية ويأتي بعدها الثقافية والأثرية، والتي تتميز بها مصر، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير إيجابي على مستوى العالم.
 

السياحة مصر دبي معرض سوق السياحة والسفر في دبي توك شو صدى البلد

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