حسام هزاع يوضح تفاصيل مشاركة مصر في معرض دبي للسياحة.. فيديو

تحدث حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن مشاركة مصر في معرض سوق السياحة والسفر في دبي، قائلًا إن هذا المعرض له أهمية كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط ودول آسيا، ويتميز بوجود مشاركة عالمية وإقبال كبير من العارضين المصريين.





وأضاف “هزاع”، خلال حواره ببرنامح “صباح البلد” من تقديم الإعلامية نهاد سمير، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن المعرض تم إطلاقه بمشاركة 150 دولة و2000 عارض من جميع أنحاء العالم و34 ألف زائر، لافتًا إلى أن المعرض كان مخصصا لمعالجة السياحة نتيجة التغير المناخي، وشهد المعرض أيضًا مشاركة الصين لأول مرة.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن 70% من نسبة السياحة على مستوى العالم تكون ترفيهية وشاطئية، وتأتي بعدها الثقافية والأثرية، والتي تتميز بها مصر، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير إيجابي على مستوى العالم.

