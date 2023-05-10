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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام هزاع يوضح تفاصيل مشاركة مصر في معرض دبي للسياحة.. فيديو

عضو الاتحاد المصري
عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية

تحدث حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن مشاركة مصر في معرض سوق السياحة والسفر في دبي، قائلًا إن هذا المعرض له أهمية كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط ودول آسيا، ويتميز بوجود مشاركة عالمية وإقبال كبير من العارضين المصريين.
 

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وأضاف “هزاع”، خلال حواره ببرنامح “صباح البلد” من تقديم الإعلامية نهاد سمير، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن المعرض تم إطلاقه بمشاركة 150 دولة و2000 عارض من جميع أنحاء العالم و34 ألف زائر، لافتًا إلى أن المعرض كان مخصصا لمعالجة السياحة نتيجة التغير المناخي، وشهد المعرض أيضًا مشاركة الصين لأول مرة.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن 70% من نسبة السياحة على مستوى العالم تكون ترفيهية وشاطئية، وتأتي بعدها الثقافية والأثرية، والتي تتميز بها مصر، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير إيجابي على مستوى العالم.
 

دبي سوق السياحة والسفر في دبي مصر توك شو توك شو صدى البلد

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