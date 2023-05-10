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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

5 مهن معرضة للانقراض بسبب «ChatGPT».. تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

تحدث أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات عن «شات جي بي تي Chat GPT »، قائلًا إنه يقوم بتخزين البيانات التي يتم إدخالها له من قبل المستخدم، ومن ثم يقوم بتحليلها ليستخدمها مجددًا مع شخص آخر، معلقًا: "إنسان بيفكر"، لافتًا إلى أن هناك 100 مليون شخص يقومون باستخدامه.

وأضاف “مصطفى”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية داليا أيمن والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن  Chat GPT هو عبارة عن موقع يمكن استخدامه عن طريق الهاتف المحمول، موضحًا أن وجوده يقتصر على عددًا من الدول ولم يفتح بعد للجميع لأنه ما زال تحت التجربة.

وأشار إلى أن هناك تخوفا من أن يستبدل الذكاء الاصطناعي القدرة البشرية في التفكير والإبداع، فيمكن أن يعتمد عليه الطالب في أن يحل له واجباته المنزلية بدلًا منه وكذلك الباحثون، فبعد ما كان الباحث يستخدم المراجع والكتب لاستنباط المعلومة سيعتمد عليه في عمل البحث، ما يسبب اضمحلالا في العملية التعليمية.

 

 

5 مهن معرضة للانقراض

ولفت إلى أن هناك قلقا حول اندثار عدد من الوظائف ومنها: الصحافة والإعلام والمجال الطبي والتعليمي والأعمال المكتبية.

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