أكد وكيل وزارة الدفاع الكويتية ، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية، الشيخ الدكتور عبدالله مشعل المبارك الصباح، موقف الكويت الثابت والداعم للجهود الدولية الرامية إلى حظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ الدكتور عبدالله مشعل المبارك الصباح عن دولة الكويت خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (31 CSP-)، التي عقدت في مدينة لاهاي بمملكة هولندا خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2026، وفقا لما ذكرت رئاسة أركان الجيش الكويتي اليوم.

وأشارت إلى أن وكيل وزارة الدفاع الكويتية شدد في كلمته على أهمية الالتزام بأحكام الاتفاقية وآليات التحقق والمساءلة، لافتا إلى أن دولة الكويت أصدرت القانون رقم (138) لسنة 2026 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالله مشعل المبارك الصباح أن هذا التشريع يشكل إطارا قانونيا وطنيا لتنفيذ أحكام الاتفاقية ويجسد التزام دولة الكويت بدعم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار.

وشدد على أهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز قدرات المنظمة في مجالات البحث والتحقق والتدريب وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا الكيميائية للأغراض السلمية، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي وصولا إلى عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.

وذكرت رئاسة أركان الجيش الكويتي أن وكيل وزارة الدفاع الكويتية عقد، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عددا من اللقاءات الثنائية، شملت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفيرة سابرينا دالافيور، والمدير العام للسياسات بوزارة الدفاع الهولندية، كون ديفيدسه، وعددا من رؤساء الوفود والمسئولين الدوليين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والفنية والتشريعية ذات الصلة.