تصل لـ 40 درجة|الأرصاد: ذروة الموجة الحارة في هذا التوقيت

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدًا الأحد سترتفع درجات الحرارة تدريجيًا حتى تصل ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك بسبب تأثر البلاد بوجود كتل هوائية صحراوية.



موجة حارة تضرب البلاد



وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم السبت أن العظمى يوم الأربعاء تصل لـ 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل العظمى على جنوب الصعيد لـ 39 و40 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن فصل الربيع يتميز دائما بالتقلبات الجوية المختلفة والمتنوعة، متابعة: البلاد تعيش حالة من التذبذب في درجات الحرارة.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تسجل 18 درجة مئوية، خلال فترة اللي، بالإضافة إلى نشاط الرياح، التي تعمل على زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة.