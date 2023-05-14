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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 14 مايو 2023: تخلص من مشاعرك السلبية

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 14 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 14 مايو 2023

ضع جانبا مخاوفك وثق في قدراتك، اعلم أن الكون يساندك، اليوم هو يوم التحكم في مصيرك وإطلاق العنان للقوة العظيمة في داخلك.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

حان الوقت لتتحمل المسؤولية وتركز على إنجاز ما تريد القيام به؛ ركز على تجاوز الصعوبات والحصول على فرص أكبر، سيحقق العمل الذي تقوم به الآن مكافآت رائعة لاحقًا..

برج الأسد اليوم على المستوى الصحي

تأخذ قسطًا من الراحة بين الحين والآخر ، لتنشيط عقولها وأجسادها، يمكن أن يمنحك الحصول على قسط من الراحة وشرب الكثير من السوائل دفعة إضافية من الطاقة.  

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

لا تتردد في التعبير عن أفكارك ، تخلص من مشاعرك السلبية واستغل هذا اليوم للتعبير عن حبك الحقيقي غير المشروط لشريكك المهم. 

 

توقف عن الشعور بعدم الملاءمة وكأنه لا يوجد ما يكفي أبدًا ، فقد حان الوقت للبدء في الاعتقاد بأن الوفرة والثروة يمكن أن تأتي إليك أيضًا. 

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