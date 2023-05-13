اندلاع مواجهات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في بيت لحم وطمون

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة انباء فلسطين "وفا"أن المواجهات اندلعت في عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، باعتقال شاب من بلدة طمون جنوب طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب عبود هزاع بني عودة (20 عاما)، أثناء مروره عبر حاجزعسكري شرق بلدة طمون.