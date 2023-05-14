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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطفت القلوب.. الملكة المستقبلية لبريطانيا تعزف بيانو في مسابقة عالمية

صدى البلد

ظهرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز والملكة المستقبلية للمملكة البريطانية، في أداء أبهر العالم بالعزف على البيانو، خلال افتتاح مسابقة الأغنية الأوروبية.
 

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وبحسب ديلي ميل البريطانية، عزفت كيت ميدلتون، على البيانو جنبًا إلى جنب مع الفائزين الأوكرانيين العام الماضي، أوركسترا كالوش، في تسلسل افتتاحي مذهل للنهائي الكبير، عُرض على جمهور عالمي بلغ 160 مليونًا.

تستضيف المملكة المتحدة المسابقة نيابة عن أوكرانيا ، والتي فازت بالمسابقة العام الماضي، وقد أظهر المشجعون دعمهم لكلا البلدين.

ومسابقة الأغنية الأوروبية 2023 هي النسخة السابعة والستون من مسابقة الأغنية الأوروبية، تم تنظيمها من قبل اتحاد البث الأوروبي وهيئة الاذاعة البريطانية (BBC) نيابة عن هيئة البث العامة الأوكرانية (UA: PBC)

وأقيم نصف النهائي للمسابقة  والنهائي في مدينة  ليفربول  في 9 11 13 مايو 2023 ، و هذه هي المرة التاسعة التي تستضيف فيها المملكة المتحدة المسابقة، بعد أن استضافتها المملكة المتحدة آخر مرة في برمنغهام عام 1998 . 

الأغنية الأوروبية كيت ميدلتون أميرة ويلز الأميرة

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