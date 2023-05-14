بعد الخسارة أمام الإسماعيلي.. ميدو: فريق الزمالك تم تكونيه بشكل خاطئ

يرى أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بأن الفريق الحالي بالنادي تم تكوينه بشكل خاطئ.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " فريق الزمالك الحالي تم تكوينه بشكل خاطئ والفريق يدفع الثمن حاليا".

وتابع: "حل تلك المشكلة هي مهمتنا، وهي تكون فريقا يستطيع المنافسة وحصد البطولات في الموسم المقبل، إضافة إلى رفع جودة قطاع الناشئين".



وأتم: " ما حدث اليوم من مشاركة لاعبين في مراكز غير مراكزهم غير مقبول".

وكان نادي الزمالك خسر أمام منافسه الإسماعيلي في المباراة التي اقيمت بإستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز .