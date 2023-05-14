عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، بجانب مواجهة إسبانيول ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.

 

الدوري الإنجليزي
إيفرتون vs مانشستر سيتي – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد vs  وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 2 HD Premium

أرسنال vs  برايتون – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

 

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو vs فالنسيا – الساعة 3 عصرا - قناةbeIN Sports HD 1                    

إلتشي vs أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء - قناةbeIN Sports HD 1          

بلد الوليد vs إشبيلية  - الساعة 7:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 1          

إسبانيول vs  برشلونة – الساعة 10 مساء - قناةbeIN Sports HD 1


الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا vs تورينو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا vs أودينيزي – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 2          

مونزا vs  نابولي – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1                

بولونيا  vs روما – الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1                    

يوفنتوس vs  كريمونيزي – الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1                      


الدوري الألماني  
شتوتجارت vs باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا            

لايبزيج vs فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء          


الدوري الفرنسي  
كليرمون فوت  vs ليون – الساعة 2 ظهرا                              

رين vs تروا – الساعة 4 عصرا                    

ستاد بريست vs أوكسير – الساعة 4 عصرا                            

مونبلييه vs لوريان – الساعة 4 عصرا                      

تولوز vs نانت – الساعة 4 عصرا                    

موناكو vs ليل – الساعة 6 مساء            

مارسيليا vs أنجيه – الساعة 8:45 مساء

 

الدوري السعودي
الاتفاق  vs الشباب – الساعة 7 مساء - قناة SSC 1          


 

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا  vs غزل المحلة – الساعة 8 مساء - قناة on time sport

 

الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي الدوري الايطالي الدوري الألماني الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

ترشيحاتنا

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

مع اقتراب عيد الأضحى.. أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2023 .. صور

مدة التطبيق 6 شهور.. تفاصيل هامة بشأن شراء الذهب من الخارج

هل يصل الكيلو لـ 350 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام.. تعرف عليها

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ