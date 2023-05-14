مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، بجانب مواجهة إسبانيول ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.
الدوري الإنجليزي
إيفرتون vs مانشستر سيتي – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد vs وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 2 HD Premium
أرسنال vs برايتون – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو vs فالنسيا – الساعة 3 عصرا - قناةbeIN Sports HD 1
إلتشي vs أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء - قناةbeIN Sports HD 1
بلد الوليد vs إشبيلية - الساعة 7:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 1
إسبانيول vs برشلونة – الساعة 10 مساء - قناةbeIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا vs تورينو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا vs أودينيزي – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 2
مونزا vs نابولي – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1
بولونيا vs روما – الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس vs كريمونيزي – الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
شتوتجارت vs باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج vs فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء
الدوري الفرنسي
كليرمون فوت vs ليون – الساعة 2 ظهرا
رين vs تروا – الساعة 4 عصرا
ستاد بريست vs أوكسير – الساعة 4 عصرا
مونبلييه vs لوريان – الساعة 4 عصرا
تولوز vs نانت – الساعة 4 عصرا
موناكو vs ليل – الساعة 6 مساء
مارسيليا vs أنجيه – الساعة 8:45 مساء
الدوري السعودي
الاتفاق vs الشباب – الساعة 7 مساء - قناة SSC 1
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا vs غزل المحلة – الساعة 8 مساء - قناة on time sport