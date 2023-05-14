مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، بجانب مواجهة إسبانيول ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.

الدوري الإنجليزي

إيفرتون vs مانشستر سيتي – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد vs وست هام يونايتد – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 2 HD Premium

أرسنال vs برايتون – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو vs فالنسيا – الساعة 3 عصرا - قناةbeIN Sports HD 1

إلتشي vs أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء - قناةbeIN Sports HD 1

بلد الوليد vs إشبيلية - الساعة 7:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 1

إسبانيول vs برشلونة – الساعة 10 مساء - قناةbeIN Sports HD 1



الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا vs تورينو – الساعة 1:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا vs أودينيزي – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 2

مونزا vs نابولي – الساعة 4 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا vs روما – الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس vs كريمونيزي – الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1



الدوري الألماني

شتوتجارت vs باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج vs فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء



الدوري الفرنسي

كليرمون فوت vs ليون – الساعة 2 ظهرا

رين vs تروا – الساعة 4 عصرا

ستاد بريست vs أوكسير – الساعة 4 عصرا

مونبلييه vs لوريان – الساعة 4 عصرا

تولوز vs نانت – الساعة 4 عصرا

موناكو vs ليل – الساعة 6 مساء

مارسيليا vs أنجيه – الساعة 8:45 مساء

الدوري السعودي

الاتفاق vs الشباب – الساعة 7 مساء - قناة SSC 1





الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا vs غزل المحلة – الساعة 8 مساء - قناة on time sport