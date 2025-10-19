إتجار بالبشر.. ملف التجنيس قنبلة موقوتة.. و 4 إجراءات من وزارة الرياضة..إيه الحكاية

سلطت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي الضوء على ملف التجنيس ووصفته بكونه أحد أنواع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر معتبرة إياه بأنه إخلال بالقيم الأولمبية.



ووجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمتابعة الملف على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية و الأولمبية.

وتم البدء بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات رسمية تضمنت:

أولاً: مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة والاتحادات الوطنية المعنية، لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.

ثانياً: التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

ثالثاً:إدراج القضية على طاولة النقاش بالاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في عمليات تغرير أو استقطاب خارج الأطر القانونية.

رابعاً: إشادة بالتحرك الإفريقي الموحد الذي يقوده رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي السيد فؤاد مسكوت، والذي أكد رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.

وجاءت قائمة لاعبي المصارعة المصرية المجنسين علي النحو التالي:



المعتزلين حديثًا خلال الفترة بين ٢٠١٦ إلى اليوم :



إبراهيم غانم "الونش" - فرنسا

سنة التجنيس: ٢٠١٧ "بطل العالم في وزن -٧٢ كلغ مصارعة رومانية"

محمد عصام السيد - فرنسا

أحمد فؤاد بغدودة - فرنسا

سيف الدين شكري - إيطاليا

حسن حسن - الولايات المتحدة الأمريكية

سنة التجنيس : ٢٠١٨.

محمد مصطفى متولي - الولايات المتحدة الأمريكية

سنة التجنيس: ٢٠٢٥ "خامس الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في وزن -87 كلغ مصارعة رومانية".

محمد إبراهيم السيد "كيشو" - الولايات المتحدة الأمريكية

سنة التجنيس: ٢٠٢٥ "برونزية الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في وزن -67 كلغ مصارعة رومانية".

عمرو رضا - الولايات المتحدة الأمريكية

سنة التجنيس: ٢٠٢٥.

أبرز اللاعبين المعتزلين :

محمود فوزي - الولايات المتحدة الأمريكية

سنة التجنيس : ٢٠١٩ "تحول للفنون القتالية المختلطة MMA".

حمدي عبد الوهاب - فضية الألعاب الأوليمبية للشباب سنغافورة 2010 و بطل إفريقيا 2016 : توجه للفنون القتالية المختلطة MMA ضمن منظمة UFC.

إيناس خورشيد - خامسة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو 2016 و بطلة إفريقيا في نفس السنة : توجهت لمجال التدريب بالولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد حسن جابر : بطل إفريقيا 2016 - توجه لمجال التدريب بالولايات المتحدة الأمريكية.

ضياء الدين جودة : بطل إفريقيا في وزن +125 كلغ مصارعة حرة، تاسع الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

مصارعون أجبروا على الاعتزال المبكر للإصابات المزمنة :



أحمد إبراهيم عجينة "بطل إفريقيا ٢٠١٨ و برونزية الألعاب المتوسطية طراغونة ٢٠١٨" - إصابات في الرباط الصليبي و الغضروف.

سارة جودة "بطلة إفريقيا للناشئين ٢٠١٨، مركز سابع في الألعاب الأوليمبية للشباب بوينس آيرس ٢٠١٨ - إصابة مزمنة في الرباط الصليبي".

شيماء بركات "بطلة إفريقيا ٢٠٢٢ و برونزية الألعاب المتوسطية وهران ٢٠٢٢ في وزن -٥٣ كلغ مصارعة نسائية" - قطع في الرباط الصليبي و الغضروف.