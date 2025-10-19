قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يبحث مجهودات إحلال وصيانة محطات رفع المياه
سكولز يفتح النار على ماجواير وشاو وكاسيميرو: غير قادرين على مجاراة البريميرليج
بحضور زاهي حواس ونور خطاب.. حماقي يتألق بأضخم حفل في القاهرة الجديدة| صور
الخارجية: مخرجات منتدى أسوان سوف تأخذ طريقها للتنفيذ العملي من خلال القاهرة لتسوية النزاعات
بدر عبد العاطي: مبادرة «السويس والبحر الأحمر» لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم
عقوبات بالجملة في انتظار المتورطين في إزعاج السياح وفقا للقانون
3 مواجهات قوية تجهز سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري
أشرف العربي: الذكاء الاصطناعي يمثل محور الاهتمام للمؤسسات الدولية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا
الرئيس السيسي: نشهد عجزا وإخفاقا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى
إبراهيم عبد الجواد: بيراميدز بيثبت إنه داخل ينافس على كل البطولات وبقوة
3 استثناءات من التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها التعدي على أملاك الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إتجار بالبشر.. ملف التجنيس قنبلة موقوتة.. و 4 إجراءات من وزارة الرياضة..إيه الحكاية

كيشو
كيشو
يسري غازي

سلطت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي الضوء على ملف التجنيس ووصفته بكونه أحد أنواع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر معتبرة إياه بأنه إخلال بالقيم الأولمبية.


ووجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمتابعة الملف على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية و الأولمبية.

وتم البدء بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات رسمية تضمنت:

أولاً: مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة والاتحادات الوطنية المعنية، لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.

ثانياً: التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

ثالثاً:إدراج القضية على طاولة النقاش بالاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في عمليات تغرير أو استقطاب خارج الأطر القانونية.

رابعاً: إشادة بالتحرك الإفريقي الموحد الذي يقوده رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي السيد فؤاد مسكوت، والذي أكد رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.

وجاءت قائمة لاعبي المصارعة المصرية المجنسين علي النحو التالي:


المعتزلين حديثًا خلال الفترة بين ٢٠١٦ إلى اليوم :


إبراهيم غانم "الونش" - فرنسا

سنة التجنيس: ٢٠١٧ "بطل العالم في وزن -٧٢ كلغ مصارعة رومانية"

محمد عصام السيد - فرنسا

أحمد فؤاد بغدودة - فرنسا

سيف الدين شكري - إيطاليا

حسن حسن - الولايات المتحدة الأمريكية 
سنة التجنيس : ٢٠١٨.

محمد مصطفى متولي - الولايات المتحدة الأمريكية 
سنة التجنيس: ٢٠٢٥ "خامس الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في وزن -87 كلغ مصارعة رومانية".

محمد إبراهيم السيد "كيشو" - الولايات المتحدة الأمريكية 
سنة التجنيس: ٢٠٢٥  "برونزية الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في وزن -67 كلغ مصارعة رومانية".

عمرو رضا - الولايات المتحدة الأمريكية 
سنة التجنيس: ٢٠٢٥.

أبرز اللاعبين المعتزلين :

محمود فوزي - الولايات المتحدة الأمريكية 
سنة التجنيس : ٢٠١٩ "تحول للفنون القتالية المختلطة MMA".

حمدي عبد الوهاب - فضية الألعاب الأوليمبية للشباب سنغافورة 2010 و بطل إفريقيا 2016 : توجه للفنون القتالية المختلطة MMA ضمن منظمة UFC.

إيناس خورشيد - خامسة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو 2016 و بطلة إفريقيا في نفس السنة : توجهت لمجال التدريب بالولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد حسن جابر : بطل إفريقيا 2016 - توجه لمجال التدريب بالولايات المتحدة الأمريكية.

ضياء الدين جودة : بطل إفريقيا في وزن +125 كلغ مصارعة حرة، تاسع الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

مصارعون أجبروا على الاعتزال المبكر للإصابات المزمنة :


أحمد إبراهيم عجينة "بطل إفريقيا ٢٠١٨ و برونزية الألعاب المتوسطية طراغونة ٢٠١٨" - إصابات في الرباط الصليبي و الغضروف.

سارة جودة "بطلة إفريقيا للناشئين ٢٠١٨، مركز سابع في الألعاب الأوليمبية للشباب بوينس آيرس ٢٠١٨ - إصابة مزمنة في الرباط الصليبي".

شيماء بركات "بطلة إفريقيا ٢٠٢٢ و برونزية الألعاب المتوسطية وهران ٢٠٢٢ في وزن -٥٣ كلغ مصارعة نسائية" - قطع في الرباط الصليبي و الغضروف.

التجنيس وزارة الرياضة أشرف صبحي اللجنة الأولمبية كيشو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

الزراعة: أصدرنا 385 ترخيصا لتشغيل أنشطة ومشروعات إنتاج حيواني وداجني

وزير الصحة

الصحة: الحفاظ على سرية وأمان بيانات المرضى عند استخدامها في أغراض بحثية

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي الحادي عشر بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربًا

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد