مؤدية دور كليوباترا السمراء تخرج عن صمتها.. تقرير للعربية يرصد التفاصيل

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن فيلم كليوباترا بعد الجدل الكبير الذي أثاره في مصر، حيث خرجت ممثلة الفيلم الوثائقي كليوباترا البريطانية اديل جيمس عن صمتها وصرحت بعد أيام من بث الفيلم على منصة نتفليكس أنها قد واجهت انتقادات قاسية اعتبرتها عنصرية وذلك لتجسيدها كممثلة ذات بشرة سمراء لدور الملكة الفرعونية.

وأفاد التقرير أن جيمس قالت إن منتقدي الفيلم يحاولون فصل مصر عن بقية القارة الأفريقية وأضافت أن من المحزن أن يقوم بعض الأشخاص الذين يشعرون بتهديد من أصحاب البشرة السمراء بتوجيه هذه الانتقادات أنهم يحاولون فصل مصر عن بقية القارة الأفريقية.

وأكد التقرير أن الفيلم الوثائقي تعرض لهجوم كبير على السوشيال ميديا واعتبره المصريون تزييفا للتاريخ ومليئا بالمغالطات فيما نشرت وزارة السياحة والآثار المصرية صور التمثال للملكة كليوباترا للتأكد أن ملامحها يونانية وليست إفريقية كما يروج فيلم نتفليكس.