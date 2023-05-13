تعرف على الضوابط قبل مشاهدة الأطفال للكارتون

قالت الدكتورة سلمى الغيطاني، مدرس التربية الإعلامية بالجامعة الأمريكية، أن كلما تركنا الطفل أمام الكارتون لساعات أطول، كلما كان حجم الخطر أو الأذى أكبر، مشددة على ضرورة أن يكون ولي الأمر على دراية بالمحتوى الذي يشاهده الطفل.

وأضافت الغيطاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إلى أن ضوابط مشاهدة الأطفال للكارتون، مشيرة إلى أنه يجب تقنين عدد ساعات مشاهدة الأطفال للكارتون.

ونصحت ولي الأمر بتفعيل برامج الحماية على الهاتف المحمول الذي يشاهد عليه الطفل الكارتون لضمان سلامة المحتوى الذي يتابعه، مع الحرص على إجراء حوارا مع الطفل عن المحتوى الذي يتابعه، معلقا: “مش كل محتوىات الكارتون مناسبة لأطفالنا”