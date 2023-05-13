الفوائد الصحية للضحك.. أبرزها تقليل ألم المفاصل

استعرضت مقدمة برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي الفضائية دراسة جديدة ترصد أهمية الضحك وتأثيره على الصحة النفسية وصحة القلب، لكن الجديد في الدراسة أنه له علاقة بألام بالمفاصل.

وتابعت أن الدراسة تشير إلى أن الضحك مفيد جدًا في علاج آلام المفاصل والعظام بشكل عام ؛ موضحة أن الدراسة أثبتت أن عندما يضحك الإنسان يفرز الجسم هرمونات تضبط مستوى السكر، وبالتالي فهو يسهم في علاج آلام العظام؛ كما أن الدراسة أثبتت أن الضحك مفيد جدًا في خفض مستويات السكر، ما ينعكس إيجابيًا على صحة الجسم بشكل عام، لافتة إلى أنه يجب أن نتغاضى عن الضغوط الحياتية التي نتعرض لها باستمرار والتغلب عليها.