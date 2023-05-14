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رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية من إسطنبول: الانتخابات الأهم في تاريخ تركيا الحديث.. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

بدأ الأتراك، صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات  أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مئة عام، التي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين.

وقال أحمد زكريا، مراسل "القاهرة الإخبارية" من إسطنبول، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية انطلقت، التي تعد الأهم في تاريخ تركيا الحديث، لافتًا إلى أن مدينة إسطنبول لها الوزن والثقل الأكبر، إذ إن لها في البرلمان نحو 98 مقعدًا و50 ألف صندوق اقتراع في 40 منطقة من كبرى المناطق.

مراسل "القاهرة الأخبارية": توافد  كبار السن في اللحظات الأولى من الانتخابات

وأضاف "زكريا" في رسالته لقناة القاهرة الإخبارية، أن المواطنين الاتراك بدأوا في التوافد على أماكن الانتخاب، وتلاحظ  توافد  كبار السن في اللحظات الأولى من الانتخابات، إذ يبلغ عدد من يحق لها التصويت في الانتخابات نحو 64 مليون ناخب في عموم الولايات التركية، منهم 11 مليون ناخب في مدينة إسطنبول وحدها، لافتًا إلى أن المرشحين دائمًا ما يقولون إن من يكسب مدينة إسطنبول فإنه يكسب الحكم نظرًا لكثرة ناخبيها.
 

الانتخابات تركيا القاهرة الإخبارية مدينة إسطنبول الرئيس رجب طيب أردوغان

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