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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة والأفريقية لكرة اليد تنفذان الدورة التدريبية للمدربين الأفارقة للرخص الدولية

صدى البلد

انطلقت أمس فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للمدربين الأفارقة للحصول على الرخصة الدولية "ب"، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي لكرة اليد والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، والتي تقام خلال الفترة من 13 الي 19 مايو الحالي، بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

 

حيث قامت وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للأداء الرياضي  "الإدارة العامة لإعداد الكوادر والقيادات الرياضية" بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد للوقوف علي الاستعدادات النهائية للتنفيذ من حيث  (مواعيد وصول ومغادرة المدربين - الإقامة والإعاشة - قاعات المحاضرات - ملاعب وأدوات التدريب )، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقي لكرة اليد، والذي يهدف إلى دعم النشاط العلمي للأكاديمية الأفريقية لكرة اليد.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصه على التعاون الثنائي بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الأفريقي لكرة اليد من اجل تطوير الرياضة والنهوض بكرة اليد الافريقية، خاصة بعد قرار الإتحاد الإفريقي انه اعتبارا من عام 2024 لن يسمح باي مدرب بالتسجيل في قائمة الفرق في المباريات الا الحاصلين على رخص الاتحاد الدولي المختلفة طبقا لمستويات المسابقات.

 

لذلك حرصت وزارة الشباب والرياضة في تعاونها على المساعدة في تنظيم الدورة التدريبية من أجل تطوير مستوي المدربين ومنحهم الرخص الدولية المختلفة التي تعود بالنفع على تطوير كرة اليد في افريقيا، مضيفا انه بلغ عدد المشاركين في الدورة “23” مدربا من 8 دول أفريقية.

 

الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية الأولي أقيمت في عام 2019 بمشاركة عدد 50 مدربا من معظم دول قارة أفريقيا للحصول علي الرخصة ( D ) وأقيمت الدورة التدريبية الثانية في عام ٢٠٢١  للحصول علي الرخصة ( C ).

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