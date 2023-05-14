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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: ملف إزالة التعديات من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن ملف إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية،  من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ٢١ و إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن تنتهي المرحلة الأولي من الموجة ال 21 لازالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، يوم الاربعاء المقبل الموافق 17 مايو الجاري والتي بدأت في 29 ابريل الماضي.


وأوضح تقرير اليوم الأحد الجهود التى قامت بها المحافظات منذ انطلاق المرحلة الأولى حتي الأسبوع الثاني من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية ، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى ١٢ مايو الجاري في استرداد حوالى ١.٣ مليون متر مربع بعد إزالة ٤٤٠٧ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة ، وإزالة ١٠٥٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٢٨١٧ ألف فدان .

 

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بمحافظات البحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط والوادي الجديد منذ بدء أعمال الموجة الـ 21 وحتي الآن،  حيث أشار تقرير غرفة العمليات إلى أن أكثر المحافظات قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة ١٠٤٠ حالة مباني مخالفة على مساحة ١٣٩ ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تم إزالة ٤٢٢ حالة مباني مخالفة على مساحة ٨١ ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التي نجحت في إزالة ٣١٤ حالة مباني علي مساحة ٤٨ ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط التي قامت باسترداد ١٤٨٥ فدان بإجمالي ٩٤ حالة تعدي ، وفى الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد ٥٢٢ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٢٤٩ حالة تعد، وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد ٤٤٦ فدان أراضي بإجمالي ٢١ حالة تعد.

 

كما وجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات، وذلك عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

هشام امنة وزير التنمية المحلية إزالة التعديات تقييم أداء القيادات المحلية

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