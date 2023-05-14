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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل التنسيقية بجلسة الحوار الوطنى: نؤيد نظام الأغلبية بالبرلمان دعما للتنوع والاختلاف

عمرو درويش
عمرو درويش

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطنى جاء في وقت مناسب، والنقاش حول النظام الانتخابي ضرورة مهمة خاصة، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، ولكن لابد أن يكون النظام الانتخابي عاكس للمجتمع.

جاء ذلك فى جلسة مناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب بالحوار الوطني، بشأن النظام الانتخابي، مشيرا إلى أنه يؤيد النظام الأغلبي على مستوى القائمة المطلقة، مثلما حدث في ٢٠١٥ و٢٠٢٠ ، حيث القائمة الائتلافية ، حيث تدعم التنوع والاختلاف َمع إتاحة تمثيل جميع أطياف المجتمع في الشارع المصري.

ولفت إلى نائب تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن القائمة المطلقة من شأنها أن تمثل جميع الأطراف حيث المعارضة والأغلبية والمصريين بالخارج وأسر الشهداء وهو ما يحقق التنوع الحقيقي، وهو أمر يتحقق من خلال القائمة المطلقة او ما يطلق عليه النظام الأغلبي.

وأكد النائب عمرو درويش ، أن البعض قد يتحدث عن القائمة النسبية ولكن الواقع المصري مختلف والنص الدستورى حاكم خاصة أن يفرض ضوابط خاصة بتمثيل الفئات، مشيرا إلى أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب نموذج في التنوع وهو ما يتحقق من خلال النظام الأغلبي.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار الوطني النظام الإنتخابى عمرو درويش مجلس النواب

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